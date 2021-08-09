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عن تعهدات "طالبان".. الأمم المتحدة: ننتظر اقتران الأقوال بالأفعال
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:12 مساءً
"آل طلحة" يزفّون "فهد" عريسًا
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:12 مساءً
11 ألف ساعة تدريبية التحق بها أكثر من 3 آلاف معلم بالمنطقة الشرقية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:12 مساءً
تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل)
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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cnn arabic
بـ"الدفع دون تلامس".. هكذا حمت مدينة كرواتية شعبها من الطاعون
فيديو
cnn arabic
الاثنين 09 أغسطس 2021 12:44 مساءً
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