«الإنتاج الحيواني»: دورة تدريبية للاستثمار في مشروعات «النعام» لزيادة إنتاج اللحوم

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ينظم معهد بحوث الإنتاج الحيواني ممثلا في قسم بحوث تربية الأرانب والرومي والطيور المائية دورة تدريبية في مجال «تربية ورعاية النعام» وذلك خلال الفترة من الأحد، ٢٢ أغسطس إلى الثلاثاء ٢٤ أغسطس تتناول كيفية التوسع في إنتاج النعام في مصر لزيادة إنتاج اللحوم، والاستفادة من الميزة النسبية لمنتجات النعام مثل الريش والجلد والدهن.

وقال الدكتور علاء الطحان مدير معهد الإنتاج الحيواني إن الدورة تتناول عدة محاور أهمها أهمية تربية النعام وأهم السلالات ومنتجات النعام ومساكن النعام والشروط الواجب توافرها لإنشاء وتفريخ بيض النعام وكيفية إنشاء معمل تفريخ بيض النعام.

وأضاف «الطحان»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الدورة التدريبية تتناول تغذية النعام سواء قطيع أو التسمين أو قطعان الاستبدال، ودراسة جدوي لمشروع التسمين والبياض ومشاكل تربية النعام ومناقشة عامة لحل المشاكل التي تواجه مربي النعام في مصر، موضحًا أن الاستثمار في تربية طيور النعام يعتبر استثمار ناجح نظرًا للكثير من الفوائد التي تعود على أصحابها.

وأوضح مدير معهد الإنتاج الحيواني أن مشروعات تربية النعام تستهدف تحقيق عدد من الأهداف منها أنتاح اللحوم حيث يعتبر لحم النعام من أفضل الخيارات بالنسبة للحوم الحمراء، لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والدهون، وبالتالي الوقاية من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم الشرياني.

وأشار «الطحان»، إلى أن فوائد تربية الحمام تمتد إلى الإستفادة من ريش النعام الذي يعد من أفضل أنواع الريش في صناعة بعض أنواع الملابس والبسط الأرضية نظرًا لنعومته الفائقة. وكذلك يستخدم في صناعة المراوح اليدوية ويدخل في طلاء السيارات الحديثة.

ولفت مدير معهد الإنتاج الحيواني إلى أن جلد النعام يباع في الأسواق بأسعار عالية لأنه يدخل في تصنيع الأحزمة والحقائب عالية الجودة. أقدام النعام: يمكن بيعها بشكل مستقل نظرًا لفوائدها المثبتة في تحسين القدرة الجنسية عند الرجال، كما أن بيض النعام يتميز بيض النعام بحجمه الكبير وملمسه الناعم وبالتالي يستخدم في أغراض الزينة والإعلانات، علاوة على ذلك كله يستخدمه الرسامون والخطاطون للكتابة عليه ومن ثم بيعه بأسعار عالية.