شاهر روحه.. قصة ضريح ولي سعودي عاش بالإسكندرية منذ 154 عاما (صور وفيديو)

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لم ينل حظه من الشهرة والصيت، مثل بقية الأضرحة الموجودة في الاسكندرية أسوة بالمرسى أبوالعباس وسيدى بشر وسيدي البوصيري والزرقاني وغيرهم، فسعى ليشهر روحه، في منطقته الصناعية التي عاش ومات ودفن فيها، حيث يوجد المقام خلف سوق المغاربة في منطقة المنشية، أحد أقدم أحياء الاسكندرية قاطبة.

و«شاهر روحه»، هو لمن لا يعلم ولى سعودى قدم إلى الاسكندرية وتوفى ودفن فيها قبل 145 عاماً، ليصبح ضريح سيدى محمد عبدالله شاهر روحه، علامة من علامات منطقة المغاربة وحي المنشية.

بمجرد قدومك من بين أزقة حي المغاربة، يفاجئك مقام لا تتعدى مساحته متر ونصف المتر طول وعرض، وارتفاع حوالي مترين فقط، محفوف بـ«شبك حديدى» متهالك وبداخله قطعة قماش خضراء بالية مزخرفة بألوان من الذهب، والقابع تحت حصار ورش الحدادة من ناحية ونصبات الشاي والمقاهي الشعبية من ناحية أخرى، ولم يكن يعرفه سوى جيران الضريح وأهالي المنطقة فقط.

واللافت ان ضريح شاهر روحه موجود في الشارع، إلا انه محاط بأسلاك فقط وليس داخل مسجد كما الحال بالاضرحة الاخرى الموجودة في الاسكندرية.

«المصرى اليوم»، أجرت زيارة ميدانية للضريح الذي اكتسى باللون الاخضر، بصحبة الشيخ محمد صفوت فودة وكيل عام مشيخة الطرق الصوفية في الاسكندرية وضواحيها، والذي قال أن صاحب الضريح اسمه سيدى محمد عبدالله الحجازي ولد في الحجاز ورحل إلى مصر واستقر في الاسكندرية.

وأضاف «فودة»، استمر سيدى محمد الشهير بمحمد شاهر روحه، في المنطقة الصناعية التابعة لحى المغاربة الموجودة بالمنشية بجوار سوق الحقانية، وظل الولى يدعو إلى الله على بصيرة لاهالى المنطقة وصار محبوبا لديهم، واستمر لمدة 40 سنة يهدى إلى طريق الله ومحبة السنة المحمدية، نظرا لأنه ولد في غرة رمضان وبهذة المناسبة يقوم أهالى المنطقة في اليوم الاول من شهر رمضان كل عام، بعمل مائدة إفطار كبيرة، فضلا عن حلقة ذكر يتم فيها الأذكار المحمدية والمدائح النبوية وتوزيع الصدقات على المساكين.

وعن سبب تسميته بهذا الاسم، قال أنه لم ينل حظه من الصيت والشهرة فشهر نفسه في المنطقة الصناعية بعلمه وذكره وهدايته ودعوته إلى طريق الله المستقيم، ويكفيه انه شهر روحه بنفسه في المنطقة،واهتدى على يديه الكثير من الاحباب،مشيرا إلى مشيخة الطرق الصوفية أرادت نقل الضريح إلى ساحة الاولياء في المرسى ابو العباس إلا ان الاهالى رفضوا نقل الضريح للتبرك به، موضحاً ان المشيخة مستعدة لنقله حال موافقة الاهالي وإذا تعذر نقله سيتم إقامة سور لحمايته ومقام جديد يليق بسيدى محمد شاهر روحه ليكون مزار شعبي.

وعن كرامات صاحب المقام قال «فوده»، انه عندما أرادوا نقله من هذا المكان لدفنه بمقابر المنارة بعد وفاته «لم يتتعتع» من موقع الخلوة الخاصة به الحالية التي مات ودفن فيها وقام أهل المنطقة والمشورة وقتها بالإبقاء عليه والتبرك به فضلا عن ضريح آخر يسمى بسيدى ابو الدردار والذي لم يستطيع احد نقله اثناء تغيير مسار الترام حتى الان.

أما جيران الضريح، فقالوا انه يتم التبرك به وأنه وجوده بالنسبة لهم أمر مهم للغاية، مشيرين إلى انه نظرا مولده في غرة رمضان يتم عمل مائدة إفطار كبيرة وحلقة ذكر وتعلق الأنوار والمصابيح وتقام ليلة من الأناشيد والتواشيح وذكر الله أمام الضريح في الشارع، وان «شاهر روحه» هم أحد تلامذة المرسى أبوالعباس الذي درس على يديه علوم القرآن والتفسير وهو عمل في أحد الحرف بالمنطقة وكان له ورشته الخاصة وكان يقدس العمل ويحبه بجانب دراسته في القرآن.

«المصرى اليوم» تلتقى وكيل مشيخة الطرق الصوفية في الاسكندرية أمام الضريح:

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)

لم ينل حظه من الشهرة فشهر روحه .. قصة ضريح ولي سعودى استقر به الحال في الاسكندرية منذ 154 عام (صور)