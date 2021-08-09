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الأورمان: قروض حسنة لـ117 مستفيد لإقامة مشروعات صغيرة بالشرقية

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الأورمان: قروض حسنة لـ117 مستفيد لإقامة مشروعات صغيرة بالشرقية الأورمان: قروض حسنة لـ117 مستفيد لإقامة مشروعات صغيرة بالشرقية

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ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الدعم للأجهزة التنفيذية ،ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر الأكثر اإحتياجاً ،وإقامة مشروعات صغيرة لهم ليحيوا حياة كريمة، لافتاً إلى أن الجمعيات الأهلية أصبحت تمثل شريكاً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، والإستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية، والمساهمة في رفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

ومن جانبه أوضح عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، أن الهدف من منح القروض الحسنة للأسر الأكثر احتياجا، هو إقامة مشروعات صغيرة تساعد في دفع عجلة العمل والإنتاج وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكداً إستمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، والأرامل والأيتام والعمالة غير المنتظمة، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لفئات المجتمع.

بينما أوضح سيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالشرقية، أنه تم تسليم مبالغ مالية بقيمة 819 ألف جنيه، لعدد 117مستفيد بمراكز «أبوكبير – كفر صقر – أولاد صقر- ههيا – ديرب نجم – القرين – أبوحماد»، حيث حصل كل مستفيد على مبلغ 7 آلاف جنيه عن طريق الحوالات البنكية في صورة قرض حسن بدون أي فوائد، لإقامة مشروع صغير خاص به يُدر دخلاً ثابتاً، وذلك بعد إجراء الأبحاث الإجتماعية اللازمة بالتعاون مع إدارات التضامن الإجتماعي بنطاق دائرة المحافظة.

المصرى اليوم

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