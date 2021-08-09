مصرع مسن غرقا وإصابة آخر بشاطئ البحر المتوسط

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استقبل مستشفى برج البرلس المركزي، جثة لمسن لقى مصرعه غرقًا بشاطئ البحر المتوسط، أمام قرية المرازقه التابعة لمركز البرلس، فيما جري إنقاذ مسن آخر.

تلقي اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارا من مأمور مركز شرطة البرلس بمصرع مسن وإصابة آخر نتيجة الغرق بشاطئ البحر المتوسط بقرية المرازقة التابعة لدائرة المركز.

وتبين من الفحص مصرع عبدالعزيز عبدالمحسن سيد أحمد جاد، 60 عام، وإصابة ناجي عبدالله سليمان، 71 عام، ويجري عمل الإسعافات الأولية له داخل إستقبال مستشفى برج البرلس المركزي.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جري إيداع الجثة بمشرحة مستشفي برج البرلس تحت تصرف النيابة العامة.