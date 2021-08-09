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كانت أسرة نجلاء نعمة الله، شهيدة الغدر، والتى اتهمت صديقتها نورهان أو نور بقتلها متشككة أنها هي التي قتلتها بالمشاركة مع قريبها وصديقه، وجاء قرار نيابة بندر كفر الدوار برئاسة المستشار أحمد عادل، رئيس النيابة، باصطحاب المتهمين الثلاثة إلى مول السفير في وسط مدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة حيث تعمل نجلاء في عيادة طبيب عيون، كانت مسرح ارتكاب جريمة غدر الأصحاب.

التقت المصري اليوم في منزل أسرة نجلاء شهيدة غدر الأصحاب شقيقتها شيماء، والتى حدثتنا عن علاقة الصديقتين قائلة «نجلاء ونورهان كانوا أصحاب قريبين من بعض جدًا، ولما سمعنا إن نور زي ما كنا بندلعها هي المتهمة بارتكاب الجريمة مصدقناش كلنا، أنا وماما وبابا، إحنا كانت علاقتنا كانت بأهلها كمان، باباها أصبح صاحب بابا، وكانت بتيجى هنا البيت هي وباباها.»

وتؤكد شقيقة فتاة كفر الدوار المقتولة غدرًا «بعد اللى حصل مابقاش فيه أمان.. ومعدش عندنا عندنا أمان لأي حد، وأكيد أي حد يسمع أو قرأ أو قرأ عن اللي حصل لن يأمن لأولاده إنهم يصاحبوا أي أحد، دا على مجرد السمع فما بالك في اللي شاف واللى واللي عاش الأحداث، بعد اللى حصل ده مفيش حاجة اسمها أصحاب.. دي اللى دخلت بينا، ودخلت بيتنا، وأكلت في بيتنا عيش وملح، وأمي كانت بتجيب لها الأكل لحد عندها في السرير مع نجلاء، وبتقول لها يا نور أنا بحبك على حب بنتى نوجا ليكي.»

فيديو.. شقيقة شهيدة الغدر في كفر الدوار: مش عارفة نورهان جالها قلب إزاي تعمل كده في نجلاء

وتضيف شيماء شقيقة شهيدة الغدر في كفر الدوار: «مش عارفة نورهان جالها قلب إزاي تعمل كده في نجلاء.. نجلاء ما صعبتش عليها وهي بتستنجد بيها؟ وتقول لها إلحقينى، أنا مش مستوعبة لآخر لحظة إن نور ممكن تعمل فيها كده.»

وتؤكد شقيقة فتاة كفر الدوار: «احنا ما صدقناش دا يحصل لنجلاء من صحبتها الأنتيم من كتر حب نجلاء ليها.. دا البيت كله حب نورهان عشان حب نجلاء ليها.. بصراحة إحنا مش مستوعبين إزاي يجيلها قلب تعمل كده.»

وتؤكد شيماء: «نجلاء حضرت خطوبة نورهان، وهي اللى لبستها فستان الخطوبة، وهي اللى وطت ولبستها جزمة الخطوبة، وطلبت من بابا يحضر معاها حفل الخطوبة عشان تتأخر وترجع معاه بعد الحفل ما يخلص، وبابا حضر معاها.»

وغير مصدقة تقو شقيقة فتاة كفر الدوار المغدور بها «نورهان كانت بتكتب شعر في نجلاء على الفيس بوك، كانت بتقول عليها السند،.. إزاي جالك تقتلي السند بتاعك زي ما كنتى بتقولي؟»

فيديو.. شقيقة نجلاء شهيدة الغدر لـ«نورهان»: مفيش أمان ولا فيه حاجة اسمها أصحاب

فيديو بث مباشر من منزل ضحية غدر الأصحاب في البحيرة.. شيماء: مش ليه نورهان عملت كده؟

وعن الدافع لارتكاب الجريمة، تقول شقيقة ضحية الغدر في البحيرة:«مش عارفة ليه نورهان عملت كده؟ حقد مثلاً؟ مش عارفة.. يمكن لأن الناس كانت بتحبها وغارت منها؟.. نجلاء كانت بسيطة لدرجة لا يتخيلها أحد، وبتحب كل الناس، وبتحب الخير وعمل الخير، وتحب تساعد كل الناس.»

وتضيف شقيقة ضحية غدر الأصحاب «نجلاء كانت أدمن في مجموعة جيرلز كفر الدوار، وهي مجموعة من فتيات كفر الدوار يقموون بأعمال خيرية لمساعدة المحتاجين والأيتام، وعشان كده بالإضافة لروحها الحلوة كانت محبوبة، وكانت الله يرحمها كل اللى يشوفها يحبها، وكانت بنت جدعة أوي مع أصحابها، وحتى اليوم اللى اتقتلت فيه لقينا هدية جايباها لوحدة صحبتها في عيد ميلادها، هي الله يرحمها كانت بتحب أصحابها وجدعة أوي مع كل الناس.»

وتشير شيماء نعمة الله «نجلاء كانت تدرس في آخر سنة في بكالوريوس التجارة، وعندما كانت تذهب للامتحانات لم تأتمن أي أحد يجلس مكانها في العيادة التي تعمل فيها إلا صديقتها نورهان، وطبيعى بعد انتهاء الامتحان ترجع نجلاء لشغلها.. نورهان شافت وضع نجلاء في الشغل، وازاي انها محبوبة من المرضي والدكتور وكل الناس.. يمكن الجشع والطمع والغيرة منها عموا قلبها لدرجة إن ده يخليها تقتل صاحبة عمرها زي ما كانت بتقول، لحد لآخر لحظة في عمر أختى كانت بتستنجد بيها وهي بتتقتل وما أنقذتهاش.»

وضع حادث فتاة المول في كفر الدوار بصمات الصدمة على وجوه أسرة ضحية غدر الأصحاب، غير مصدقي أن نورهان الصديقة المقربة التي دخلت بيتهم وأكلت فيه «عيش وملح» حسب قولهم، يمكن أن تقتل صديقة عمرها، أو السند كما كانت تقول عليها.

لم تستطع أسرة نجلاء الإجابة على السؤال عن الدافع إلى قيام نورهان بقتل صديقتها، ومازالت الأسرة في حيرة عن الغرض ارتكاب الجريمة هل هو السرقة، أو الغيرة، أم أن تحل محلها في العمل لدي الطبيب الذي كانت تعمل لديه.

قالت ثريا إحدي صديقات نجلاء، إن كاميرات المراقبة في المول والعيادات الأخري الموجودة في المكان كشفت كل شيء، وكشفت صعود نورهان لصديقتها في الأسانسير وصعود شخصين بعدها ودخولهما إلى العيادة، ثم خروجهما، ثم خروج نورهان و«مورابة» باب العيادة، ثم نزولها على السلم.

كان الجيران في قرية القرنشاوي التابعة لمركز كفر الدور في البحيرة في حالة من الصدمة بعد قتل ابنة القرية التي قالوا أنها لم تكن تتأخر على أحد، وأي شخص يطلبها مريض لأخذ حقنة أو أي شيء في ساعات متأخرة من الليل تذهب لرعايته، علاوة على رعايتها لكثير من الفقراء والمحتاجين.

وهزت قضية مقتل الشابة نجلاء نعمة الله شهيدة الغدر في كفر الدوار الرأي العام في داخل مصر وفى الدول العربية خلال الأيام الماضية، كما كانت محور أهم الأخبار في داخل مصر وكذلك أخبار الحوداث، والتى تركت علامات تعجب حول دوافع أن تقتل فتاة صديقتها التي دخلت بيتها وتربطها بها وبأسرتها علاقة طيبة.

وتلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من قسم شرطة بندر كفر الدوار باكتشاف الأهالي جثة فتاة تدعي «نجلاء نعمة الله سعيد بدوي» 24 سنة، داخل عيادة طبيب عيون في مول تجاري في مدينة كفر الدوار، وبانتقال رجال مباحث قسم كفر الدوار تبين والجثة عليها آثار عنف ودماء، وبفحص كاميرات المراقبة في المول تم حصر عدد من المترددين على المول وقت ارتكاب الجريمة، وتوجيه الإتهام إلى صديقة المجنى عليها وقريبها وصديقه.

تولت النيابة العامة في كفر الدوار التحقيقات مع نورهان والمتهمين بالاشتراك معها في ارتكاب جريمة قتل نجلاء فتاة كفر الدوار قتيلة المول، واصطحبت المتهمون إلى المول لتمثيل الجريمة، والذين قاموا بتمثيل عمليات الضرب والخنق لضحية غدر الأصحاب.

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