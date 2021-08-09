المشدد ٣ سنوات لعامل حاز هيروين بقصد الإتجار في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، سامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار .

تعود أحداث القضية لشهر أبريل من العام الجاري، عندما تلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العاشر من رمضان، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان، بضبط «ن. س. م» 28 عاما، صنايعي مشويات، ومقيم مركز الزقازيق، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.