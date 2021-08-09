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طرد بريدي به 3 رصاصات موجه لـ «بابا الفاتيكان»

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طرد بريدي به 3 رصاصات موجه لـ «بابا الفاتيكان» طرد بريدي به 3 رصاصات موجه لـ «بابا الفاتيكان»

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قالت وسائل إعلام إيطالية، الإثنين، تم العثور على ظرف بريدي يحمل رصاصات موجه إلى البابا فرانسيس، مرفقة بملاحظة بها المعاملات المالية للفاتيكان.

وحسب سبوتنيك، قالت وسائل الإعلام الإيطالية إن الظرف البريدي تم إرساله من فرنسا إلى المكتب البريدي في ميلانو، وتجري التحقيقات في الأمر من قبل الوحدة المختصة التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو.

ووفق وسائل الإعلام، جرى اكتشاف الرسالة في الليل أثناء عمليات الفرز، وكان العنوان الموجهة إليه مكتوب بخط اليد، وهو «البابا، مدينة الفاتيكان، ساحة القديس بطرس».

وصادرت قوات الدرك الوطني الإيطالية الظرف، ووفقا للمعلومات تم العثور على ثلاثة رصاصات داخل الظرف البريدي من نوع «فلوبير» عيار 9 ملم، وكانت الكتابة بالكاد تقرأ.

المصرى اليوم

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