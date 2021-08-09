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"سعود الطبية" تحذّر من الحميات الخاطئة ومضاعفاتها الصحية

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"سعود الطبية" تحذّر من الحميات الخاطئة ومضاعفاتها الصحية "سعود الطبية" تحذّر من الحميات الخاطئة ومضاعفاتها الصحية
"الحربي": لا بد أن تكون بناءً على كتلة الجسم والحالة الصحية

حذّرت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بإدارة التغذية، من المخاطر التي قد تلحق بمَن يتبع طرق إنقاص الوزن السريعة، حيث إنها ربما تنتج عنها مخاطر قد تكون في بعض الأحيان ضارة وخطيرة مثل اضطراب النوم والخمول والشعور بالإرهاق، إضافة إلى حدوث أضرار تتمثل في ضعف المناعة واضطرابات في الشهية والهضم وغيرها.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية أحمد الحربي، أن اتباع حمية قاسية مثل الحمية الخالية من قد يقلل من نشاط المرارة مما يصاحب ذلك تراكم المادة الصفراوية فيها وزيادة نسبة الأملاح وتحولها إلى حصوات.

وشدد الحربي، على ضرورة أن تكون الحمية الصحية على هيئة جدول غذائي يتم إعطاؤه بناءً على كتلة الجسم والحالة الصحية، إضافة إلى نشاط بدني بشكل شبه يومي، لافتاً إلى أن هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية وأماناً للأشخاص الراغبين في خسارة أوزانهم.

وختم الحربي، تصريحه منوّهاً بأهمية عدم الانصياع خلف الوصفات التي يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، كونها الحل السحري والسريع لخسارة الوزن، مشدداً على أهمية اتباع الحميات الغذائية من المصادر الصحيحة والموثوقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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