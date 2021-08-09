أخبار عاجلة

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) -
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) -
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع -
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى -
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل) -
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح -
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس -
«يوتيوب» يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ«طالبان» -
أمريكا: مئات من أفراد الأمن الأفغان يساعدوننا في مطار كابول -
الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"شراكة" تُعايد ذوي الإعاقة وذويهم ببرنامج ترفيهي

Print
فقرات منوعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

أقامت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (شراكة)، برنامجًا ترفيهيًّا أُطلق عليه (عيد شراكة) لمجموعة من الأطفال ذوي الإعاقة وأهاليهم.

وذكر المدير التنفيذي لجمعية شراكة بندر الحربي، أن البرنامج يأتي ضمن البرامج الترفيهية الهادفة التي تحرص الجمعية على تنفيذها؛ حيث اشتمل البرنامج على فقرات متنوعة ما بين مسابقات وألعاب ترفيهية هادفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "الحربي" أن البرنامج تم تنفيذه على أرض مركز الملك فهد الثقافي، وبمشاركة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وعدد من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات القطاع الخاص التي بدورها -مشكورةً- قدمت الهدايا والضيافة للأطفال وأهاليهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
عن تعهدات "طالبان".. الأمم المتحدة: ننتظر اقتران الأقوال بالأفعال

عن تعهدات "طالبان".. الأمم المتحدة: ننتظر اقتران الأقوال بالأفعال

"آل طلحة" يزفّون "فهد" عريسًا

"آل طلحة" يزفّون "فهد" عريسًا

11 ألف ساعة تدريبية التحق بها أكثر من 3 آلاف معلم بالمنطقة الشرقية

11 ألف ساعة تدريبية التحق بها أكثر من 3 آلاف معلم بالمنطقة الشرقية

بمشاركة 11 منتخباً.. الدمام تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا

بمشاركة 11 منتخباً.. الدمام تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا