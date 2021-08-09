"شراكة" تُعايد ذوي الإعاقة وذويهم ببرنامج ترفيهي

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فقرات منوعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية

أقامت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (شراكة)، برنامجًا ترفيهيًّا أُطلق عليه (عيد شراكة) لمجموعة من الأطفال ذوي الإعاقة وأهاليهم.

وذكر المدير التنفيذي لجمعية شراكة بندر الحربي، أن البرنامج يأتي ضمن البرامج الترفيهية الهادفة التي تحرص الجمعية على تنفيذها؛ حيث اشتمل البرنامج على فقرات متنوعة ما بين مسابقات وألعاب ترفيهية هادفة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مع مراعاة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "الحربي" أن البرنامج تم تنفيذه على أرض مركز الملك فهد الثقافي، وبمشاركة مع جمعية الأطفال ذوي الإعاقة وعدد من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وشركات القطاع الخاص التي بدورها -مشكورةً- قدمت الهدايا والضيافة للأطفال وأهاليهم.