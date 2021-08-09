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تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
«يوتيوب» يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ«طالبان»
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
أمريكا: مئات من أفراد الأمن الأفغان يساعدوننا في مطار كابول
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اليابان..إحياء الذكرى الـ76 للقصف الذري الأمريكي لمدينة ناغازاكي
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 09 أغسطس 2021 12:22 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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