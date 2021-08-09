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تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
«يوتيوب» يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ«طالبان»
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
أمريكا: مئات من أفراد الأمن الأفغان يساعدوننا في مطار كابول
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 08:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تركيا.. طائرات من دون طيار تظهر الدمار جراء حرائق الغابات على الساحل
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 09 أغسطس 2021 12:22 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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