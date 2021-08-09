لاحكام الرقابة على المنافذ ..«الداخلية»: ضبط 27 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، ومواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وتمكنت من ضبط 27 قضية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط قضية في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و22 قضية في مجال الأمن العام، و1157 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 139 حكم قضائى متنوع، و4 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.