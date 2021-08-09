أخبار عاجلة

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) -
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) -
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع -
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى -
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل) -
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح -
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس -
«يوتيوب» يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ«طالبان» -
أمريكا: مئات من أفراد الأمن الأفغان يساعدوننا في مطار كابول -
الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحت شعار «حقك تنظمي».. صحه قنا تطلق الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة بالقرى

Print
تحت شعار «حقك تنظمي».. صحه قنا تطلق الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة بالقرى تحت شعار «حقك تنظمي».. صحه قنا تطلق الحملة التنشيطية لتنظيم الاسرة بالقرى

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان تشارك في فاعليات الحملة التنشيطية الموسعة لتقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة تحت شعار «حقك تنظمي» ، ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» التي تنفذها وزارة الصحة والسكان في تسع محافظات علي مستوي الجمهورية ، ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 15 من الشهر الجاري حتى يوم 26 من الشهر نفسه ، وذلك بهدف توفير خدمات وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ قنا أنه سيتم تنفيذ الحملة على مرحلتين لتغطية جميع الإدارات الصحية داخل المحافظة ، مشيرًا إلي أن المرحلة الأولى سوف تنطلق اليوم الأحد الموافق 15 من الشهر الجاري وتستمر حتي يوم 19 من الشهر نفسه ، لتجوب الإدارات الصحية بمدن ( قنا – قوص – قفط – نقادة – فرشوط ) ، بينما تنطلق المرحلة الثانية في الفترة من يوم 22 وحتى يوم 26 من أغسطس ، لتستكمل باقي الإدارات الصحية بمدن ( أبوتشت – نجع حمادي – دشنا – الوقف ) .

وأضاف الداودي أنه سيتم تقديم خدمات وسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي ، وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ، مؤكدا علي ضرورة مشاركة كافة الجهات لتحقيق أهداف الحملة و نشر الوعي والتعريف بخطورة الزيادة السكانية وتأثيراتها السلبية علي تنفيذ خطط التنمية على معدلاتها من خلال عمل برامج توعوية تنفذها وزارات الأوقاف والأزهر والكنيسة والتعليم والثقافة والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للسكان والمجلس القومي للمرأة .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إعلان النتيجة بساعات.. وفاة طالب بالثانوية في الشرقية

قبل إعلان النتيجة بساعات.. وفاة طالب بالثانوية في الشرقية

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)

للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع

للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع