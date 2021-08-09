أخبار عاجلة

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) -
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) -
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع -
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى -
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل) -
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح -
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس -
«يوتيوب» يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ«طالبان» -
أمريكا: مئات من أفراد الأمن الأفغان يساعدوننا في مطار كابول -
الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحصين ١٦٠ ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

ومن جانبه، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ،أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 26 يونيه الماضي، قامت بمعرفة 180 لجنة بتحصين 160 ألف و169 رأس ماشية، وترقيم وتسجيل 9 آلاف و673 رأس ماشية خلال الخمس أسابيع الأولي من الحملة، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد 850 ندوة ولقاء بالمواطنين لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك، كما تم تنفيذ 390 لجنة لمتابعة سير عمل اللجان وتذليل المعوقات.

وتيسيرًا على المواطنين أضاف مدير مديرية الطب البيطري ،أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالإنتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيدًا بإقبال المواطنين على الحملة ،نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرضين والأهمية القصوى للتحصين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قبل إعلان النتيجة بساعات.. وفاة طالب بالثانوية في الشرقية

قبل إعلان النتيجة بساعات.. وفاة طالب بالثانوية في الشرقية

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)

للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع

للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع