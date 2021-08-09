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هنيدي يتفوق على أحمد عز وكريم عبدالعزيز في خامس ليلة عرض لـ«الإنس والنمس»

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يواصل فيلم «الإنس والنمس» تصدره لشباك تذاكر السينما في خامس ليالي عرضه، وحقق أمس الأحد، 2 مليون و293 ألف جنيه، وهو العمل الذي يعيد النجم محمد هنيدى للسينما بعد غياب، بمشاركة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي.

الفيلم عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهو عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها.

فيلم النمس والإنس - صورة أرشيفية
فيلم النمس والإنس - صورة أرشيفية
فيلم النمس والإنس - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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