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حملات خلال 24 ساعة.. «الداخلية»: ضبط 63 سلاح ناري و153 قضية مخدرات

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حملات خلال 24 ساعة.. «الداخلية»: ضبط 63 سلاح ناري و153 قضية مخدرات حملات خلال 24 ساعة.. «الداخلية»: ضبط 63 سلاح ناري و153 قضية مخدرات

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت من ضبط 63 قطعة سلاح نارى، و153 قضية مخدرات وتنفيذ 44379 حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة.

وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 63 قطعة سلاح نارى، بحوزة 55 متهم، وتنفيذ 44379 حكم قضائى متنوع، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 9 متهمين، إرتكبوا 5 متنوعة.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 153 قضية مخدرات بإجمالى 152 متهم، و22 متهم هارب، و12 لقيامهم بأعمال بلطجة، و300 دراجة نارية مخالفة، و26050 مخالفة مرورية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

المصرى اليوم

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