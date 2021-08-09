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تستهدف قرية «مشتهر» .. حملة أمنية بطوخ لضبط العناصر الإجرامية والهاربين

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تستهدف قرية «مشتهر» .. حملة أمنية بطوخ لضبط العناصر الإجرامية والهاربين تستهدف قرية «مشتهر» .. حملة أمنية بطوخ لضبط العناصر الإجرامية والهاربين

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط قضيتي مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة متهمين، وتنفيذ 2132 حكما قضائيا متنوعا. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

المصرى اليوم

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