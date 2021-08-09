رئيس الأركان ‎يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع ‏التكتيكي بجنود «بدوي 2021»

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شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع ‏التكتيكي بجنود «بدوي 2021» الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة ‏الحية، والذي يأتي في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.‏

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالي، فضلاً عن المهارة ‏فى استخدام أحدث وسائل التعاون والسيطرة الفنية والإدارية لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء ‏مراحل المعركة، كذلك القدرة على استخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات ‏والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس ‏‎عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ‏لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى لما يبذلوه من جهود وتضحيات سواء في المهام التدريبية أو المهام ‏القتالية التي يكلفون بها للقضاء على العناصر الإرهابية والحفاظ على استقرار الحالة ‏الأمنية بشمال سيناء.‏

وأشاد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمستوى الآداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع ‏، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى ‏مستويات الكفاءة والاستعداد القتالي العالي، كما وجه التحية والتقدير لتلك العناصر التي لعبت دورًا ‏متميزًا في القضاء على العناصر الإرهابية ببعض مناطق العمليات بشمال سيناء.‏

وناقش عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات ‏المكلفين بها، وفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على إتخاذ القرار ‏السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.‏

الفريق ‏‎محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة‎ ‎يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع ‏التكتيكى بجنود "بدوى 2021" بالذخيرة الحية‏

الفريق ‏‎محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة‎ ‎يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع ‏التكتيكى بجنود "بدوى 2021" بالذخيرة الحية‏