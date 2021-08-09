أخبار عاجلة

تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) -
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) -
للرياضة وجه إنسانى .. بطلة فضية أولمبياد طوكيو تبيع ميداليتها لعلاج رضيع -
والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى -
جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل) -
البابا يهنئ المفتي بالتجديد له: تمنياتي بالتوفيق والنجاح -
جريدة تونسية: 94.9 ٪ من المواطنين يساندون قرارات الرئيس قيس سعيد لإصلاح الأوضاع في تونس -
«يوتيوب» يحظر حسابات قد تكون تابعة لـ«طالبان» -
أمريكا: مئات من أفراد الأمن الأفغان يساعدوننا في مطار كابول -
الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سوق السكن يتفوق والعقارات يتفاوت.. 155 ألف منزل جديد بـ3 مدن سعودية

Print
سوق السكن يتفوق والعقارات يتفاوت.. 155 ألف منزل جديد بـ3 مدن سعودية سوق السكن يتفوق والعقارات يتفاوت.. 155 ألف منزل جديد بـ3 مدن سعودية
إحصاء عن الربع الثاني من عام 2021 ومبادرات حكومية يصل مداها إلى 2023

سوق السكن يتفوق والعقارات يتفاوت.. 155 ألف منزل جديد بـ3 مدن سعودية

واصل السوق السكني في المملكة العربية أداءه المتفوق؛ في حين ظل الأداء العام لسوق العقارات متفاوتًا في الربع الثاني من عام 2021؛ وفقًا لوكالة الاستشارات العقارية العالمية "نايت فرانك".

وشهدت في الدرجة الأولى المكاتب بالعاصمة الرياض، زيادات في الإيجارات؛ لكن مدنًا أخرى سجّلت بعض الانخفاض في الإيجارات في الربع الأخير.

وقال فيصل دوراني الشريك ورئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك": "لم يكن التعافي بعد كوفيد-19 سهلًا أبدًا؛ لكننا نشهد نموًّا مستدامًا في قطاعات معينة من السوق.. وفي سوق العقارات السكنية تُواصل مختلف المبادرات الحكومية في تسريع معدلات ملكية المنازل في جميع أنحاء المملكة".

وتساهم المبادرات الحكومية لدعم النمو في السوق السكنية، في توفير سوق نشط بشكل استثنائي؛ حيث من المقرر الانتهاء من 155 ألف منزل جديد قبل نهاية عام 2023 في الرياض وجدة والدمام، منها 100 ألف في الرياض وحدها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تتصدر نقاط جائزة سيف ولي العهد

السعودية تتصدر نقاط جائزة سيف ولي العهد

السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 3 مليارات دولار

السعودية تصدر صكوكا محلية بقيمة 3 مليارات دولار

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

رئيس الأركان يفتتح المقر الجديد للملحقية العسكرية السعودية في باكستان

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية

"العساف" يروي المتشابهات بين زمن "الكوليرا" و"كورونا" بالسعودية