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"البنك الإسلامي للتنمية" يحتفي بـ"حجار" بمناسبة انتهاء فترة رئاسته

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"البنك الإسلامي للتنمية" يحتفي بـ"حجار" بمناسبة انتهاء فترة رئاسته "البنك الإسلامي للتنمية" يحتفي بـ"حجار" بمناسبة انتهاء فترة رئاسته

أقام البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، مساء أمس الأحد، بالمقر الرئيسي في مدينة جدة، حفل توديع خاص للدكتور بندر حجار؛ بمناسبة انتهاء فترة عمله رئيسًا للبنك بحضور الرئيس الجديد، الدكتور محمد الجاسر، وعدد من قيادات البنك ومنسوبيه من الموظفين والموظفات.

وتوجه الدكتور بندر حجار، بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على دعمهم له وللمجموعة وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، وللمسلمين بالدول غير الأعضاء.

ومن جهته، ثمّن الرئيس الجديد المنتخب الدكتور محمد الجاسر، الجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور بندر حجار خلال فترة رئاسته، والتي كان لها أبلغ الأثر في تحقيق المرونة والاستدامة الاقتصادية والتنموية، للدول الأعضاء، من خلال محفظة متنوعة من القطاعات شملت: العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والإغاثة الإنسانية، والنساء والفتيات، وتمويل المناخ.

وفي نهاية الاحتفال، قدّم نائب الرئيس للشؤون المالية الدكتور زمير إقبال، هدية تذكارية باسم الموظفين للدكتور حجار، كما قام مدير التسويق والتواصل الدكتور ثامر باعظيم نيابة عن الفريق بتقديم هدية أخرى للمحتفى به، تقديرًا وعرفانًا لجهوده في تعزيز حضور البنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، بين أعرق مؤسسات الأسواق المالية العالمية.

يشار إلى أنه في الثامن عشر من يوليو الماضي، أعلن مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، اعتماد مرشح المملكة العربية الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيسًا جديدًا للبنك للسنوات الخمس المقبلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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