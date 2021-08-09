أخبار عاجلة

بمشاركة 11 منتخباً.. الدمام تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا -
"الصناعة " تنفّذ 4729 زيارة ميدانية خلال النصف الأول من 2021 -
شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا -
"الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان -
قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة -
فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب -
الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى -
الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار -
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام

Print
النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام

النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج، والاعتداء عليها بالضرب.. وعطفًا على ما ورد مسببًا؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بالقبض على المتهم المعنيّ بالسلوك المجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل سلوكيات مُخِلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم، وكل ما ينتهك الحقوق المكفولة شرعًا ونظامًا، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو)

فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة

فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو)

الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو)