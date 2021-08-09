«علي بابا» تفصل مدير متهم بالاعتداء الجنسي على موظفة بالمجموعة (تفاصيل)

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة على بابا، دانيال تشانج، إن عملاق التجارة الإلكترونية الصيني، فصل مديرًا يُزعم أنه اعتدى جنسيًا على موظفة بالشركة وسيضع سياسات لمنع التحرش الجنسي.

وأضاف «تشانج» في مذكرة نُشرت على شبكة الإنترنت الخاصة بمجموعة على بابا، الإثنين، إن «المدير الذي يعمل في وحدة البيع بالتجزئة في المجموعة، والتي تقدم خدمة توصيل البقالة من محلات السوبر ماركت المحلية، «طُرد ولن يُعاد توظيفه أبدًا».

وأوضح أن «المدير قال للإدارة إن هناك «أفعالاً حميمة» جرت مع الموظفة عندما كانت مخمورة، مشيرًا إلى أن»التحقيقات مع الأفراد الآخرين المشار إليهم في رواية الضحية جارية، كما أن الشرطة تحقق في الأمر«.

وبحسب «رويترز»، قال متحدث باسم الشركة عندما سأل عن المذكرة: «مجموعة على بابا لديها سياسة عدم التسامح مطلقا ضد سوء السلوك الجنسي، وضمان مكان عمل آمن لجميع موظفينا وهو الأولوية القصوى لعلي بابا».

ووصفت المذكرة رواية الضحية عن الحادث، أن رؤسائها أمروها بشرب الكحول مع زملائها أثناء العشاء في رحلة عمل.

وأشار «تشانج» أيضا إلى أن «على بابا تعارض بشدة الثقافة القبيحة للشرب القسري»، مضيفًا: «هذا الحادث إهانة لجميع موظفي على بابا.. ويجب أن نعيد البناء ويجب أن نتغير».

وقال «تشانج» في المذكرة إن «على بابا ستجري تدريبات على مستوى الشركة لمنع التحرش الجنسي وستطلق قناة للموظفين للإبلاغ عن الحوادث. كما ستصدر سياسة رسمية لا تتسامح مطلقًا مع التحرش الجنسي».

ونشرت موظفة- لم يذكر اسمها- على شبكة إنترنت على بابا- 11 صفحة من تفاصيل الاعتداء عليها ادعت فيه إن «مشرفها وعميلها اعتدوا عليها جنسيًا أثناء رحلة عمل، وأن المديرين فشلوا في اتخاذ أي إجراء».

كما ادعت الضحية أن «رئيسها أجبرها على الذهاب معه في تلك الرحلة للقاء أحد الزبائن. وفي مساء يوم 27 يوليو، وبعد تناولها الكحول، استيقظت في غرفة فندق في اليوم التالي دون ملابسها ودون أن تتذكر ما حدث»، مضيفة أن «لقطات كاميرات المراقبة التي حصلت عليها من الفندق، أظهرت أن رئيسها دخل الغرفة أربع مرات خلال المساء».