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«لإجراء مشاورات أمنية».. وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي في القاهرة (التفاصيل )

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«لإجراء مشاورات أمنية».. وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي في القاهرة (التفاصيل ) «لإجراء مشاورات أمنية».. وزير الداخلية يلتقي نظيره العراقي في القاهرة (التفاصيل )

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إستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الأثنين عثمان الغانمى، وزير داخلية الجمهورية العراقية، الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من معاونيه لإجراء مشاورات أمنية تهدف لتوطيد علاقات الشراكة بين وزارتى الداخلية في البلدين وبحث عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وقد إستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية في البلدين وأساليب تدعيمها، بالإضافة لآخر مستجدات القضايا الأمنية الإقليمية.

كما أعرب الوزير الضيف عن تقديره لجهود أجهزة وزارة الداخلية ودورها الفعال في مجال مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.

وأشار «الغانمي» إلى أن زيارته للقاهرة تأتى في إطار العلاقات الوثيقة والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين الشقيقين.

وأكد «الغانمي» على إهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية المشهود لها بالكفاءة، فضلاً عن تطلعه لتعزيز قنوات الإتصال وآليات تبادل المعلومات بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة بعدد من دول المنطقة .

ومن جانبه أكد محمود توفيق وزير الداخلية، على أهمية زيارة نظيره العراقى للقاهرة في إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمى.

وأشار «توفيق» إلى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن العراقية في ضوء الروابط المشتركة والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين.

كما رحب «توفيق» بتعزيز آليات تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب العراقى إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار في الدول العربية، مشدداً على حتمية تضافر الجهود العربية والدولية لمحاصرة كافة الظواهر السلبية الناجمة عن إنتشار الإرهاب والفكر المتطرف في ظل المعطيات والتطورات التي إستجدت على الساحة الإقليمية خلال الفترة الماضية.

المصرى اليوم

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