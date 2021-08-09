بشرى ونضال الشافعي ودياب وفرح الزاهد نجوم واحد من الناس في شهر أغسطس

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يستضيف برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامى دكتور عمرو الليثى على شاشة الحياة، في دورته الجديدة خلال شهر أغسطس نخبة من نجوم الفن منهم الفنانة بشرى ونضال الشافعى ودياب وفرح الزاهد والفنان الكبير احمد حلاوة، ليكشفو العديد من كواليس حياتهم الفنية والشخصية.

ويستمر البرنامج في دوره التنموي خلال الموسم الجديد وتقديم خدمات إنسانية واجتماعية متعددة منها تجهيز العرائس ودعم الايتام، وتقديم رحلات عمرة، واجراء عمليات جراحية، ومشروعات صغيرة بالاضافة إلى تقديم أطراف صناعىية وكراسى متحركة، وقوافل طبية وغذائية للقرى الأكثر فقراً في مصر ووصلات مياه.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الجمعة والسبت على شاشة قناة الحياة.