أخبار عاجلة

بمشاركة 11 منتخباً.. الدمام تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا -
"الصناعة " تنفّذ 4729 زيارة ميدانية خلال النصف الأول من 2021 -
شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا -
"الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان -
قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة -
فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب -
الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى -
الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار -
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

هاني سرحان يواصل كتابة أول أفلامه «اللي مايتسموش» وعرضه في هذا التوقيت

Print
هاني سرحان يواصل كتابة أول أفلامه «اللي مايتسموش» وعرضه في هذا التوقيت هاني سرحان يواصل كتابة أول أفلامه «اللي مايتسموش» وعرضه في هذا التوقيت

لاقتراحات اماكن الخروج

يواصل السينارييست هاني سرحان كتابة أول أفلامه السينمائية الذي أختار له عنوان «اللي مايتسموش» والمقرر أن يكون جاهزًا للعرض خلال 2022.

ويدخل هاني سرحان في تجربته السينمائيه الأولى عالم جديد من الإثارة والاكشن حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التي مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

ويخطط هاني سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه العام الماضى بمسلسل الاختيار ٢ والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة واستطاع أن يتصدر قائمة مشاهدات رمضان 2020.

وكان هاني قد حقق نجاح كبير من خلال مسلسلاته«الأب الروحي، لمس أكتاف، الفتوة» الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة

قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة

فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب

فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب

الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى

الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى

الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار

الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار