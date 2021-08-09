هاني سرحان يواصل كتابة أول أفلامه «اللي مايتسموش» وعرضه في هذا التوقيت

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يواصل السينارييست هاني سرحان كتابة أول أفلامه السينمائية الذي أختار له عنوان «اللي مايتسموش» والمقرر أن يكون جاهزًا للعرض خلال 2022.

ويدخل هاني سرحان في تجربته السينمائيه الأولى عالم جديد من الإثارة والاكشن حيث يتناول الفيلم عالم القدرات الخاصة مثل تحريك الأجسام عن بعد وقراءة الأفكار وغيرها من القدرات التي مازالت حتى يومنا هذا بين الحقيقة والخيال.

ويخطط هاني سرحان في الفترة الحالية لخوض تجارب سينمائية عديدة بعد النجاح الدرامي الذي حققه العام الماضى بمسلسل الاختيار ٢ والذى قام فيه بتوثيق بطولات رجال الشرطة واستطاع أن يتصدر قائمة مشاهدات رمضان 2020.

وكان هاني قد حقق نجاح كبير من خلال مسلسلاته«الأب الروحي، لمس أكتاف، الفتوة» الذي حقق نجاحا كبيرا وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد.