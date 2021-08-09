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الجالية الروسية بالغردقة تُبدي سعادتها باستئناف الطيران بين موسكو والمدينة

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الجالية الروسية بالغردقة تُبدي سعادتها باستئناف الطيران بين موسكو والمدينة الجالية الروسية بالغردقة تُبدي سعادتها باستئناف الطيران بين موسكو والمدينة

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أبدى عدد من أفرد الجالية الروسية المقيمة بالغردقة سعادتهم وفرحتهم باستئناف رحلات الطيران العارض «الشارتر» مع منتجعي الغردقة وشرم الشيخ في لإنهاء معاناتهم مع السفر، والعودة لبلادهم من خلال مطارات الدول المجاورة لهم.

وقال عدد من أعضاء الجالية الروسية لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إنهم انتظروا قرار استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى البحر الأحمر، وعودة السائحين الروس منذ أكثر من ٥ سنوات، لإنهاء معاناتهم في السفر لروسيا من خلال دول مجاورة، وتحمل تكاليف مالية مضاعفة في رحلات السفر والعودة بين الغردقة وموسكو.

يذكر أن عدد الروس في الغردقة بدأ في التناقص منذ توقف حركة الطيران «الشارتر» بعد سقوط الطائرة الروسية نوفمبر ٢٠١٥، واستمر في التناقص بعد انتشار جائحة كورونا واضطر عدد كبير من الجالية الروسة لإغلاق مشروعاتهم وبيع ممتلكاتهم السكنية والتجارية، ما أدى إلى انخفاض عدد الجالية الروسية التي كانت تقيم بالبحر الأحمر من حوالي 25 ألف روسي إلى نحو ٥ آلاف فقط.

يذكر أن حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت بالكامل في 2015، بعد حادث سقوط طائرة الركاب «إيرباص-321» التابعة لشركة «كوغاليم آفيا» الروسية، التي كانت تقوم بالرحلة الجوية «9268» من شرم الشيخ إلى سان بطرسبورغ، ما أسفر عن مقتل 217 راكبًا، و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

المصرى اليوم

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