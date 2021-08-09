إخماد حريق محدود في محطة وقود بالشرقية دون إصابات

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، برئاسة اللواء محمد العادلي، صباح اليوم الاثنين، على حريق محدود نشب في محطة وقود بناحية البكارة دائرة مركز شرطة الإبراهيمية، دون وقوع إصابات.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بنشوب حريق بمحطة وقود ناحية عزبة البكاكرة دائرة مركز الإبراهيمية.

على الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم السيطرة على الحريق بمساعدة سيارة إطفاء، دون وقوع أي إصابات بين العاملين بالمحطة أو رجال الإطفاء، حيث تبين نشوب الحريق بماكينة واحدة من ماكينات البنزين بالمحطة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة تقرر انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وآثاره.