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«الإسكندرية» تحصد 13 مركزاً بمسابقة «الحلم المصري لذوى القدرات والهمم 2021» (صور)

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حصدت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، 13 مركزا في مسابقة «الحلم المصرى لذوى القدرات والهمم 2021»، والتى اختتمت فعالياتها مساء أمس بالمدينة الشبابية في أبوقير شرق الاسكندرية.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، إن المسابقة تأتى في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم وفى إطار رؤية ٢٠٣٠ وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم في المجتمع، وانطلاقا من دستور جمهورية مصر العربية لسنه ٢٠١٤ الذي كان من بين نصوصه ٦ مواد تخص ذوي القدرات، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وأوضحت «صفاء»، أنه تنافس المشاركون بالفوج الثاني من مسابقة «الحلم المصري» لذوي القدرات والهمم، في ٩ مجالات فنية وثقافية، والتي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوي القدرات والهمم) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، ممثلة في مكتب ذوى القدرات والهمم، خلال الفترة من الاول من أغسطس،حتى الثامن من اغسطس٢٠٢١، بإجمالي 1500 مشارك ومشاركة مقسمة على فوجين، بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية.

ولفتت إلى أن الاسكندرية حصدت 13 مركزاً تمثلت في المركز الاول في مجال الفن التعبيرى الذهنى، والمركز الاول في الانشاد الفردى، والمركز الاول في الغناء الجماعى للمكفوفين، والمركز الاول في الغناء الفردى (فئة كبار)، والمركز الاول فئة الأطفال والمركز الاول والمركز الثانى عزف فئة الاطفال، والمركز الأول في الاسكتش للفريق الذهني والميدالية الذهبية، والمركز الثانى في مجال العروض المسرحية والميدالية الفضية، كما حصلت على افضل مخرج في المهرجان (شهادة تقدير)، وأحسن ممثلة بسنت حسين ميدالية ذهبية، واحسن ممثل احمد عاطف وميدالية ذهبية، وافضل موسيقى مروان احمد ميدالية ذهبية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن مجالات التنافس في مسابقة «الحلم المصري»، شملت 9 مجالات هي الفن التعبيري، المسرح، إلقاء الشعر، الغناء الفردي، الكورال، تأليف الشعر، العزف الفردي، الإنشاد الديني، الاسكتش«، وضم الفوج الثاني محافظات،أسوان، الجيزة، السويس، قنا، المنوفية، المنيا، دمياط، الاسكندرية، الدقهلية، البحر الاحمر، الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، الفيوم،وتهدف مسابقة»الحلم المصري«إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، تنمية المواهب والقدرات لدى شريحة ذوي الهمم، واكتشاف المواهب لدى شريحة ذوي الهمم بمختلف محافظات الجمهورية، وإبراز دور الدولة في احتواء تلك الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة، علاوة على زيادة الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل لديهم.

"الاسكندرية" تحصد 13 مركزاً بمسابقة "الحلم المصرى لذوى القدرات والهمم 2021" (صور)
"الاسكندرية" تحصد 13 مركزاً بمسابقة "الحلم المصرى لذوى القدرات والهمم 2021" (صور)

المصرى اليوم

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