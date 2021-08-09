تسمم شخصين إثر تناولهما قصب مرشوش بمبيد زراعي بالأقصر

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أصيب شخصان بحالة تسمم غذائي، الإثنين، عقب تناولهما عيدان من محصول القصب مرشوش بالمبيد الزراعي، بمنطقة المدامود شمال الأقصر.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الاقصر، إخطارًا من النقيب مختار محمد الضوي رئيس مباحث مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، يُفيد بإصابة كل من «أحمد.ج.ع.ا»، 19 عامًا، ووائل .ن.ع.ا«، 16 عامًا، بحالة تسمم بعد تناولهما عيدان القصب، عقب قيامهما برش محصول قصب السكر بالمبيد الحشري بأرض زراعية تابعة لهما.

تم نقلهما بسيارة إسعاف، لمستشفى الكرنك الدولي، لتلقى العلاج اللازم من حالة الإعياء التي اُصيبا بها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.