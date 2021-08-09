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بسبب غسالة .. مصرع ربة منزل في شبين القناطر

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بسبب غسالة .. مصرع ربة منزل في شبين القناطر بسبب غسالة .. مصرع ربة منزل في شبين القناطر

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لقيت ربة منزل مصرعها في شبين القناطر إثر تعرضها لماس كهربائي بالغسالة اثناء غسل الملابس فلقيت مصرعها في الحال.

تحرر محضر بالواقعة ونقلت الجثة لمستشفى شبين القناطر المركزي وتولت النيابة التحقيق وطلبت تحريات المباحث وقررت التصريح بالدفن عقب مناظرة الجثة وانتهاء أعمال الصفة التشريحية للمتوفاة.

تلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة شبين القناطر بوفاة ربة منزل داخل منزلها بقرية الشوبك دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة، «ه م ش» 33 سنة ربة منزل متوفاة وببيان السبب تبين ان وراء الحادث تعرضها لماس كهربائي في الغسالة اثناء قيامها بالغسيل.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بالدفن وطلب تحريات المباحث

المصرى اليوم

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