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الداخلية : أحباط مشاجرة في المقطم وضبط أسحلة نارية ( التفاصيل )

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الداخلية : أحباط مشاجرة في المقطم وضبط أسحلة نارية ( التفاصيل ) الداخلية : أحباط مشاجرة في المقطم وضبط أسحلة نارية ( التفاصيل )

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أحبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة،محاولة «عاطل» التشاجر بالاسلحة النارية، وتم ضبط «عاطل» بحوزته أسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخر بسبب خلافات مالية بينهما بالمقطم.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم حيازة «عاطل» له معلومات جنائية لأسلحة نارية بقصد التشاجر مع آخرين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية وفرد خرطوش، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة النارية بقصد التشاجر مع أحد الأشخاص بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وأقر بتحصله على الأسلحة النارية المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص جارى تحديده وضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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