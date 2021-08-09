3 أطنان أسماك غير صالحة بالأسواق

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وتمكنت الحملات من ضبط 1267 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

ومن أبرز تلك القضايا ضبط 3 أطنان «أسماك مجمدة»، بدون مستندات، «مجهولة المصدر»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.