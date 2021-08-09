أخبار عاجلة

بمشاركة 11 منتخباً.. الدمام تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا -
"الصناعة " تنفّذ 4729 زيارة ميدانية خلال النصف الأول من 2021 -
شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا -
"الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان -
قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة -
فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب -
الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى -
الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار -
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

3 أطنان أسماك غير صالحة بالأسواق

Print
3 أطنان أسماك غير صالحة بالأسواق 3 أطنان أسماك غير صالحة بالأسواق

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وتمكنت الحملات من ضبط 1267 قضية تموينية خلال 24 ساعة.

ومن أبرز تلك القضايا ضبط 3 أطنان «أسماك مجمدة»، بدون مستندات، «مجهولة المصدر»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة البحيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

التموين: ضخ 231 مليون جنية عن فارق نقاط الخبز لشهر يوليو الماضي

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

«التموين» تستعد للموجة الرابعة من «كورونا» بزيادة المخزون الاستراتيجي وإمداد المجمعات الاستهلاكية بالسلع

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

التموين :ضبط 1380 قضية متهوعة أبرزها ضبط 4 طن "أسماك فيليه ودواجن "غير صالحة

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات

«التموين»: 9 آلاف متقدم حتى الآن للمرحلة الرابعة لـ«جمعيتي» بالمحافظات