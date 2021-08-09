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قال السيد أشرف والد الطفلة «سجدة»، التي راحت ضحية مُسِن استدرجها لمنزله واغتصبها ثم قتلها لإخفاء جريمته، إن المتهم جار جدها وصديقه، مشيرًا إلى أنه ارتكب فعلته وخرج يبحث عنها معهم.

وأضاف والد الطفلة الضحية لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن «احنا من المنصورة وزوجتي راحت تزور أهلها في قرية الثمانين التابعة لمركز الحامول في كفر الشيخ ومعها ابنتى الوحيدة سجدة، 4 سنوات، ويوم 31 يوليو بنتى خرجت تشترى مصاصة من محل جنب بيت جدها لكن للأسف كانت صاحبة المحل مش موجوده، وفجأة اختفت وفوجئت باتصال من أخوالها وأنا في المحل بتاعى بالمنصورة بيقولولي تعالى علشان سجدة اختفت وبندور عليها، طبعا سافرت من الدقهلية إلى كفر الشيخ، وروحت البلد عندهم، وقعدنا نبحث عنها، وأبلغنا الشرطة، ولكن للأسف لم نجدها، وبعد 18 ساعة عثرنا على جثتها في مدخل بيت مجاور لمنزل جدها مغطاة بشيكارة، وبدون ملابس، ودماغها فيها إصابة، طبعا انهارنا، وكنا مش عارفين نعمل إيه، وجاءت المباحث وبدأت تحقق في الواقعة».

وأضاف الأب متأثرًا: «فوجئنا بعد كده ان الطبيب الشرعى قال ان البنت في آثار اغتصاب من الخلف لها وآثار اعتداء والكارثة إن اللى عمل كده جار جدها وصديقة وهو رجل مسن يقترب من الستين، هو اللى خطفها واغتصبها وقتلها، وكان قاعد بيدور معانا عليها.. منه لله ربنا يحرق قلبه زى ما حرق قلوبنا على بنتى الوحيدة».

وتابع الأب: «المجرم اعترف إنه استدرج البنت لما راحت المحل تشترى المصاصة، وقالها تعالى أجيب حاجة حلوة من عندى وأخدها على السطح وقلعها هدومها واغتصبها وهو كاتم أنفاسها لحد ما ماتت في إيده، والمجرمة زوجة ابنه شافت اللى حصل وساعدته على إخفاء الجريمة، وأعطت للبنت حقنة لمنع النزيف، وهى أصلا كانت ماتت، واعترفت إنها نزلتها شقتها وأخدت حلقها ونامت على سرير معها في الحجرة لحد الفجر علشان يرموا البنت ونلاقيها وتخفى آثار الجريمة بتاعتهم».

وانهار الأب قائلًا: «الكافر طمع في بنت عندها 4 سنين مفيش فيها أي إغراء ولا أي مطمع، وقال انها عجبته وهى لابسه الشورت، ففكر ياخدها ويغتصبها وماتت منه».

وأضاف عاطف أبوالعنين من مركز الإرشاد والتوعية القانونية ومحامى الأسرة إن «المتهم وزوجة الابن أدلوا باعترافات تفصيلية بالواقعة أمام النيابة العامة أن المتهم قال حرفيا انه لما شاف ساجدة بالشورت عجبته وقرر ياخدها ويغتصبها وهى سمعت كلامه لأنها تعرفه كويس وعيلة مش عارفة حاجة لكنها صرخت لما حاول يغتصبها من الألم فكتم أنفاسها وماتت».

وقال متعجبًا: «المتهم في اعترافاته قال إنه بيحب العلاقات الجنسية الشاذة، وإنه سبق ومارس العلاقات دى مع الحيوانات ومع رجالة وسيدات، وكان نفسه يمارس الجنس مع أطفال ولما شاف سجدة عجبته وقرر يغتصبها وإنه ندمان على اللى عمله».

وأضاف أبوالعينين: «النيابة واجهت المتهم بتهم الخطف ومواقعة طفلة لم تبلغ 16 عامًا دون إرادتها، وكذلك القتل العمد، وهذه التهم عقوبتها الإعدام بإذن الله».

الطفلة سجدة المجنى عليها

الطفلة سجدة المجنى عليها