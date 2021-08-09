توقعات طقس اليوم الاثنين فى الكويت 09_08_2021

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تتوقع إدارة الأرصاد الجوية بالكويت التابعه لهيئة الطيران المدنى أن تبدأ درجات الحرارة نسبيا فى الانخفاض درجة لدرجتين مما يعطى احساسا أقل بالحرارة عن الاسبوعين الماضية، خاصة مع انخفاض معدلات الرطوبة فى أعلى درجاتها بالامس حيث وصلت الى 49% مما يزيد من فرص الاحساس بانخفاض الحرارة اليوم على معظم انحاء الكويت، وإليكم التفاصيل كاملة.

طقس اليوم بالكويت الإثنين 09_08_2021

شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة .

حار إلى مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة.

معلومات ال24 ساعة الأخيرة

أقصى درجة حرارة 49 °م

أدنى درجة حرارة 37 °م

أعلى نسبة للرطوبة 43 %

أدنى نسبة للرطوبة 06 %

اتجاه الرياح مع أقصى سرعة شمالية

43 كم/ساعة

محطات الرصد تتوقع متوسط درجات الحرارة اليوم

مدينة الكويت 48 38

مطار الكويت 49 30

العبدلي 49 30

الجهراء 50 33

السالمية 43 36

الأحمدي 43 38

جال اللياح 48 31

الوفرة 47 29

السالمي 46 31

مطربة 49 30