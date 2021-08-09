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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط
أكّدت وقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة ضدّ هذه الأعمال العدائية

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرتين مفخختين باتجاه خميس مشيط

أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرتين دون طيار (مفخختين)، باتجاه مدينة خميس مشيط، مشيدة بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكّنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما.

وأكّدت وزارة الخارجية البحرينية، وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية ، ضدّ هذه الأعمال العدائية الممنهجة، التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتضامنها التام معها في كل ما تتخذه من تدابير وإجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها ضد هذه الاعتداءات الجبانة، التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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