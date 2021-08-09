أخبار عاجلة

بمشاركة 11 منتخباً.. الدمام تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا -
"الصناعة " تنفّذ 4729 زيارة ميدانية خلال النصف الأول من 2021 -
شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا -
"الجنائية الدولية": جرائم وعمليات إعدام انتقامية ترتكب في أفغانستان -
قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة -
فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب -
الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى -
الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار -
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. فيديو اليوم السابع

"ربع السلحدار" ينقل الحضارة الفرعونية بالنقش على النحاس بالقلم الرصاص

Print
مواضيع متعلقة
الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة

الناجح يرفع إيده .. شاهد فرحة أسرة الطالب الحاصل على المركز الخامس بالثانوية العامة

زغاريد وفرحة فى منزل الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة في المنوفية

زغاريد وفرحة فى منزل الثالث على الجمهورية بالثانوية العامة في المنوفية

فرحة وزغاريد فى منزل الثانى على مستوى الجمهورية فى سوهاج .. ووكيل التعليم يقدم لها التهانى فى قريته

فرحة وزغاريد فى منزل الثانى على مستوى الجمهورية فى سوهاج .. ووكيل التعليم يقدم لها التهانى فى قريته

الناجح يرفع أيده..زغاريد فى منزل بنت كفر الشيخ الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة

الناجح يرفع أيده..زغاريد فى منزل بنت كفر الشيخ الثالثة على الجمهورية بالثانوية العامة