تدشين «طور نفسك» لرفع كفاءة موظفى «شباب ورياضة الإسكندرية» عمليًا وحياتيًا (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنت مديرية الشباب والرياضة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، المرحلة الأولى من مبادرة «طور نفسك»، لتنمية قدرات وتأهيل وتنمية الجوانب الادارية والعملية للعاملين في مختلف الهيئات والمؤسسات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة.

وقالت «صفاء»، أن المبادرة تأتى في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، لتنمية مهارات العاملين وزيادة خبراتهم الوظيفية وصقل مهارات العاملين بالمديرية.

وأوضحت أنه تم افتتاح المرحلة الاولى بتنظيم دورة تدريبية لمسؤولي مركز المعلومات في الإدارات والفروع في اساسيات التعامل مع الحاسب الآلي ( Microsoft ) و(google drive) وذلك ضمن مبادرة اسكندرية بتفرح التي تنفذها المديرية خلال الفترة من ١ اغسطس٢٠٢١ حتى ٣١ اكتوبر٢٠٢١، بهدف رفع كفاءة العاملين بالمديرية تحت شعار «طور نفسك».

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمديرية في كافة النواحى العملية والحياتيه، وتعريف العاملين بالمديرية بقانون العاملين ودور ادارة الموارد البشرية في المديرية والأعمال التي تقوم بها تلك الإدارة في إطار قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنه ٢٠١٦، للاستفادة منه، وحاضر فيها باحثين متخصصين في تنمية القدرات البشرية والتأهيل المعيشي والادارى.

تدشين "طور نفسك" لرفع كفاءة موظفى "شباب ورياضة الاسكندرية" عملياً وحياتياً (صور)

تدشين "طور نفسك" لرفع كفاءة موظفى "شباب ورياضة الاسكندرية" عملياً وحياتياً (صور)