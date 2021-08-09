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هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي شعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد.

وقالت قرينة الرئيس السيسي عبر حسابها الرسمي على صفحة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين: «أتقدم بالتهنئة لشعب مصر والأمة العربية والإٍسلامية بمناسبة بداية العام الهجري الجديد، فهي مناسبة تتجلى فيها أنبل المعاني، في صدق النية والعزم والتضحية والوفاء للوطن، داعية الله أن يكون هذا العام عام خير وبركة وأمن وسلام على مصر وشعبها وسائر بلاد العالم. كل عام وأنتم بخير».