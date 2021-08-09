أخبار عاجلة

قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة -
فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب -
الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى -
الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار -
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم -
﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة -
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة -
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بمناسبة العام الهجري الجديد

Print
وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس بمناسبة العام الهجري الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ.

قال شعراوى في نص البرقية: «يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب العظيم أعواماً عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التي تبهر العالم أجمع.. وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق أمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماص لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

«جيرمى» يتغنى بـ«صلاح».. ويشيد بالكرة المصرية

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي

قنوات ART ناعية فيصل ندا: إبداعه علامة بارزة في الفن المصري والعربي

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً

أشرف صبحي : تقدم مصر ١٣ مرتبة في المؤشر العالمي لتنمية الشباب انجازاً جديداً