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بعث اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1443 هـ.

قال شعراوى في نص البرقية: «يسعدنى أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة العام الهجرى الجديد، داعيا الله العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة الدينية الكريمة على فخامتكم وشعب مصر العظيم أعواماً عديدة يملؤها الخير واليمن والبركات والإنجازات العديدة والمتميزة التي تبهر العالم أجمع.. وأن يحفظ مصر ويرفع شأنها ويحقق أمالها في الأمن والاستقرار والتنمية بجهود فخامتكم وجهود رجالها المخلصين.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائماص لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة».