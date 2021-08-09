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مدير الطب البيطري : تطعيم 430 رأسا من الأغنام والبقر بجنوب العلمين

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مدير الطب البيطري : تطعيم 430 رأسا من الأغنام والبقر بجنوب العلمين مدير الطب البيطري : تطعيم 430 رأسا من الأغنام والبقر بجنوب العلمين

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ناقش محافظ مطروح، اللواء خالد شعيب، مع الدكتور سعد جويلى، مدير الطب البيطري بمطروح، أعمال المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان بمنطقة المغرة من حيث تنظيم ندوات إرشادية وتوعوية للمنتفعين بالمشروع.

بالإضافة إلى إجراء جميع التحصينات السيادية للحيوانات لعدد 190 رأس أبقار وعدد 240 رأس غنم بالمنطقة وتنفيذ بروتوكول تعاون لإجراء كافة التحصينات الدورية طبقا للجداول والمواعيد مع إجراء عملية الترقيم والتسجيل لجميع القطعان المتواجدة بالمشروع مجانا للمنتفعين على نفقة شركة الريف المصري كمبادرة تشجيعية للمنتفعين بالمناطق الجديدة بالمشروع القومي.

المصرى اليوم

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