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عرض مسلسل «الأسطورة» يوميًا على شاشة MBC

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عرض مسلسل «الأسطورة» يوميًا على شاشة MBC مصر عرض مسلسل «الأسطورة» يوميًا على شاشة MBC

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تعرض قنوات mbc مسلسل «الأسطورة»، مساء اليوم، 7 مساءً، تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج محمد سامي، بطولة محمد رمضان، فردوس عبدالحميد، عايدة رياض، هادي الجيّار، رجاء الجداوي، صبري عبدالمنعم، روجينا، ريم مصطفى، دنيا عبدالعزيز، أشرف زكي، فايق عزب، محمد عبدالحافظ، محمود حافظ، ياسمين صبري، جلال الزاكي، مي عمر، نسرين أمين، محمد غنيم.

المسلسل يستعرض مشوار «ناصر الدسوقي»، في الحياة وتدرّجه من قاع المجتمع ليصبح أسطورة في عالم الإجرام. تبدأ الأحداث مع تخرج ناصر في كليّة الحقوق متقدماً على أقرانه وزملائه، لكن حلمه في الالتحاق بالنيابة العامة يتحطم فجأة، عندما ينكشف تورّط شقيقه التوأم «رفاعي» في تصنيع الأسلحة وبيعها، وهو ما يتسبّب أيضاً في رفض أسرة حبيبته الثرية زواجه منها، وتتطور الأحداث لتحمل الكثير من المفاجآت، ليجد ناصر نفسه مضطراً بعد مقتل شقيقه لمواجهة عائلة النمر لينطلق بعدها «الأسطورة» في عالم الجريمة حتي يلقي مصيره المحتوم.

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