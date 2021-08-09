★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقبلت السعودية اليوم الاثنين بطلها طارق حامدي، لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، قادما من طوكيو.

وتوج حامدي بالميدالية الفضية لمنافسات الكاراتيه وزن فوق 75 كجم كوميتيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وكان على رأس مستقبلي البطل السعودي، نيابة عن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن جلوي المكلف، وأعدت وزارة الرياضة برنامج استقبال زينته بالورود والهدايا، التي قدمتها للاعب لدى وصوله إلى صالة الوصول بالمطار.

وكان حامدي قد حصل على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، بعد خسارته في المباراة النهائية، إثر قرار تحكيمي أمام الإيراني ساجد جانجزاده، في الوقت الذي كان متقدما بالنتيجة 4-1، قبل أن يقرر الحكم التركي فوز منافسه بسبب خطأ فني.

وأعلن وزير الرياضة تقديم مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية، والبالغة 5 ملايين ريال لطارق حامدي، نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن، في المحفل الرياضي الدولي الكبير.