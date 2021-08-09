تاريخ مواجهات القلعة الحمراء مع الدراويش.. الأهلى يفوز 59 مباراة مقابل 22 انتصار للاسماعيلى

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يواصل النادى الاهلى تحضيراتة لمواجهة الاسماعيلى الاربعاء المقبل على ملعب استاد الاسكندرية ضمن الجولية التاسعة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز

ويدخل الأهلي المباراة متصدرا ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة، متفوقا على الزمالك بفضل المواجهات المباشرة، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر بـ33 نقطة.

والتقى الفريقان في 114 مباراة بالدوري الممتاز، حيث فاز المارد الأحمر بـ59 مواجهة، مقابل 22 للإسماعيلي، وتعادلا 33 مرة.

وحقق الأهلي الفوز بثنائية نظيفة، في آخر مواجهة بالدور الأول من الموسم الجاري، عن طريق كل من بدر بانون وصلاح محسن.

وأحرز لاعبو الأهلي 168 هدفا في شباك الإسماعيلي، بينما تلقت شباكه 92 هدفا.

وجاء الفوز الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين لصالح المارد الأحمر موسم 1957/1958، عندما انتصر بثمانية أهدافٍ نظيفة، نجح صالح سليم في تسجيل 7 منها، بينما كان أكبر فوز للإسماعيلي (4-1) في موسم 1963/1964.

ويتصدر أحمد مكاوي لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي المواجهات بين الفريقين في جميع البطولات، وذلك برصيد 10 أهداف، بينما يأتي في الترتيب الثاني صالح سليم ومحمد بركات (9).