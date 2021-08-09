الأهلي يكلف مهند مجدى بإستقبال جيانا فاروق فى المطار

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قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، تفويض الدكتور مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة، لحضور مراسم استقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق، ابنة الأهلي والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو مؤخرًا.. هذا وسيصل الأبطال للقاهرة في تمام الساعة الحادية عشرة صباح الثلاثاء «صالة 2»، وسيكون في الاستقبال لفيف من الشخصيات الرياضية ورؤساء الاتحادات المعنية وممثلي الأندية.

وتُوجت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، وزن 61 كجم، بالميدالية البرونزية، فى إنجاز غير مسبوق، كأول لاعبة عربية وإفريقية تحقق ميدالية فى منافسات الكاراتيه، التى تشارك بصفة استثنائية فى أوليمبياد طوكيو