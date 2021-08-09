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الأهلي يبحث تكريم جيانا فاروق بعد إنجاز الأولمبياد

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الأهلي يبحث تكريم جيانا فاروق بعد إنجاز الأولمبياد الأهلي يبحث تكريم جيانا فاروق بعد إنجاز الأولمبياد

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يبحث مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الثلاثاء، تكريم جيانا فاروق بطلة الكاراتيه والحائزة على الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو التي انتهت فعالياتها اليوم.
وقال الدكتور سعد شلبي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي، إن مجلس الإدارة لن يبخل على أبنائه المخلصين الذين يرفعون راية في المحافل الدولية، وفي المقدمة جيانا فاروق بطلة الكاراتيه وابنة النادي. وأن محمود الخطيب يولي هذا الأمر اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن جيانا فاروق بطلة أولمبية تستحق كل التكريم.

أصبحت جيانا فاروق لاعبة منتخب مصر للكاراتية أول فتاة مصرية وعربية وإفريقية تحصل على ميدالية في دورة ألعاب أولمبية في منافسات الكاراتية التي انتهت منذ قليل والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.
وحققت لاعبة منتخب الكاراتية الميدالية البرونزية لمنافسات وزن 61 كجم سيدات بعد الخسارة من لاعبة الصين في مباراة الدور قبل النهائي.

المصرى اليوم

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