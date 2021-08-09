أخبار عاجلة

قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة -
فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب -
الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى -
الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار -
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم -
﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة -
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة -
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

عمرو الحلواني: مباريات أسوان المقبلة تحتاج «للرجولة».. وأتمنى بقاء الفريق بالدوري من أجل جمهوره

Print
عمرو الحلواني: مباريات أسوان المقبلة تحتاج «للرجولة».. وأتمنى بقاء الفريق بالدوري من أجل جمهوره عمرو الحلواني: مباريات أسوان المقبلة تحتاج «للرجولة».. وأتمنى بقاء الفريق بالدوري من أجل جمهوره

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال عمرو الحلواني، قائد فريق أسوان، أن فريقه قدم أداءً رجوليًا أمام الإنتاج الحربي، مشددًا على رضاه بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، وحصول فريقه على نقطة.

وأضاف الحلواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن بطولة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، إلا أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة للبقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

واستكمل تصريحاته «المباريات المقبلة تحتاج للرجولة وهذا ما اعتدنا عليه من لاعبي أسوان، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري الممتاز من أجل جمهور أسوان الذي أسعى أن أقدم للنادي كل شيء من أجلهم قبل الرحيل».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة

قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة

فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب

فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب

الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى

الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى

الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار

الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار