عمرو الحلواني: مباريات أسوان المقبلة تحتاج «للرجولة».. وأتمنى بقاء الفريق بالدوري من أجل جمهوره

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قال عمرو الحلواني، قائد فريق أسوان، أن فريقه قدم أداءً رجوليًا أمام الإنتاج الحربي، مشددًا على رضاه بنتيجة التعادل بهدفين لمثلهما، وحصول فريقه على نقطة.

وأضاف الحلواني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة «صدى البلد»، أن بطولة الدوري هذا الموسم صعبة للغاية، إلا أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة للبقاء في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

واستكمل تصريحاته «المباريات المقبلة تحتاج للرجولة وهذا ما اعتدنا عليه من لاعبي أسوان، وأتمنى بقاء الفريق في الدوري الممتاز من أجل جمهور أسوان الذي أسعى أن أقدم للنادي كل شيء من أجلهم قبل الرحيل».