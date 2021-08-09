أخبار عاجلة

قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة -
فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب -
الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى -
الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار -
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة -
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين -
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم -
﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة -
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة -
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام

Print
النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام

النائب العام يأمر بالقبض على شخص اعتدى بالضرب على امرأة في مكان عام

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج، والاعتداء عليها بالضرب.. وعطفًا على ما ورد مسببًا؛ فقد أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرًا بالقبض على المتهم المعنيّ بالسلوك المجرّم في مقطع الفيديو، استنادً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل سلوكيات مُخِلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم، وكل ما ينتهك الحقوق المكفولة شرعًا ونظامًا، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة

فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو)

الثاني مكرر علمى علوم: اتخضيت لما شفت صورتي بين الأوائل (فيديو)

الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو)

الرابع مكرر علمي رياضة من الإسكندرية: قعدت ربع ساعة مش عارف بقول إيه (فيديو)