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"الصحة": إعطاء 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة

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"الصحة": إعطاء 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة "الصحة": إعطاء 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة
العبد العالي: المنحنى يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة

أعلنت وزارة الصحة تقديم 30 مليون جرعة من لقاحات #كورونا في #المملكة.

وكان قد قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، في وقت سابق، إن المنحنى يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل حالات الإصابة بالمملكة خلال هذه الفترة، منوّهاً إلى أن للقاحات دوراً كبيراً في الانخفاض، وأن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت لمستويات مميزة، وأنه لم تسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاح، محذراً من تصديق أي شائعات حول ذلك، موصياً باستكمال اللقاحات لمَن أُصيب بـ (كورونا).

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في المملكة، هي: فايزر، وأسترازينيكا، وجونسون، وموديرنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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