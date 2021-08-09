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قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:52 مساءً
فضل صيام عاشوراء .. ودعاء يوم عاشوراء المستجاب
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:52 مساءً
الجنايات تؤيد حبس حسن راتب 45 يوما في قضية الآثار الكبرى
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:52 مساءً
الوزراء: 47.3% ارتفاعا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بمقدار 1.429 مليار دولار
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:52 مساءً
فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عمليات القبض على مرتكبي عدد من الجرائم بمناطق عدة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:44 مساءً
المسحل : لن يتم استثناء أي فريق من الكفاءة المالية .. وهناك تعديل للوائح مرتبات اللاعبين
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:44 مساءً
نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس رابط مباشر رسمي من وزارة التعليم
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
خالفوا تعليمات كورونا.. «الداخلية» تعلن ضبط 9632مواطن لعدم ارتداء كمامة
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 07:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
تدريبات تحاكي الواقع لموظفي الطوارئ استعدادا للمشاركة في "كأس البحر"
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 09 أغسطس 2021 11:29 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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